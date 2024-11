Una usuaria de X criticó la entrevista que Migue Granados le realizó al chef Francis Mallmann para su ciclo La Cruda y las palabras de la internauta indignaron al conductor, quien le respondió con una catarata de insultos y generó polémica.

“Vi una entrevista a Mallman que le hizo Migue Granados, yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar”, escribió la usuaria @GiDavidswright.

Granados, por su parte, no se calló nada y le salió al cruce. “Coincido con lo de vieja. Si me permitís me gustaría agregar resentida, pelotuda y malco...”, comenzó. Y aseguró: “Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro”.

La mujer le contestó al presentador en otro comentario: “Soy cero resentida, te puedo tomar el pelo... pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más”.

El conductor de Olga cerró: “Pero si no entendés el concepto del podcast cerrá el or... Los invitados vienen justamente por ese código que no asumís. Para descontracturar, sin obsecuencias”.