El argentino Franco Colapinto chocó a bordo de su Williams durante la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y largará en la decimoctava posición. Sin embargo en un comunicado ponen en duda la posibilidad de participar por el nivel de daño que sufrió el auto.

Ante una multitud de argentinos, Colapinto había tenido una buena primera vuelta en la Q1 en Interlagos, donde marchaba noveno con un tiempo de 1:31,270, pero luego realizó un trompo que lo hizo chocar con una de las barreras externas.

Pese a no sufrir ningún daño, su monoplaza quedó inutilizable para continuar la clasificación, no pudo mejorar su tiempo y fue superado por la mayoría de los pilotos.

"Tras los incidentes que sufrieron Alex (Albon) y Franco durante la sesión de clasificación en mojado aquí en San Pablo, ambos coches han sufrido daños importantes que se están evaluando”, comienza el comunicado.

Y agregaron: “Tenemos un equipo increíble detrás de nosotros que trabaja incansablemente con el objetivo de reparar ambos coches para competir en el Gran Premio. Los mantendremos informados de los próximos acontecimientos”.

Esta fue la tercera clasificación consecutiva de un Gran Premio (no Sprint) en la que Colapinto no puede superar la Q1. Por su parte, su compañero de equipo en Williams, el tailandés Alexander Albon, estaba redondeando una clasificación prácticamente perfecta. Marchaba segundo en la Q3 a pocos minutos del final, pero un tremendo choque cambio totalmente el panorama ya que su monoplaza quedó destruido y corre serio riesgo de no llegar a largar debido a los daños.

El británico Lando Norris (McLaren) largará desde la pole position, ya que terminó primero con un tremendo registro de 1:23,405.

Norris tendrá una inmejorable oportunidad para acercarse en el campeonato al líder Max Verstappen (Red Bull), quien pese a terminar duodécimo en la clasificación comenzará la carrera decimoséptimo porque este sábado recibió cinco posiciones de penalización.

En el segundo lugar largará el británico George Russell (Mercedes), mientras que la segunda fila estará reservada para el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y el francés Esteban Ocon (Alpine), quienes tuvieron una muy buena clasificación.

Las posiciones