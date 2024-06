A dos días del debut de la Selección Argentina en la Copa América, se difundió la entrevista de Lionel Messi con Marcelo Tinelli en América TV. El rosarino habló sobre el torneo que se viene y recorrió parte de su gloriosa trayectoria en el fútbol.

Lo que primero se resaltó fue el pelo teñido de rosa del conductor. "Jugado el color rosa, pero ahora se lleva mucho. Me sorprendió, igual acá no pasa nada con el calor, allá es jodido", le dijo Messi a Tinelli en el comienzo de este mano a mano. Y el Cabezón respondió con un divertido comentario. "Me comparaban con una de Gran Hermano", comentó en relación a Furia, una de los integrantes del popular reality show.

Más adelante en la entrevista, Tinelli se levantó el pantalón en la pierna izquierda y le mostró al capitán un tatuaje con la imagen suya levantando la Copa del Mundo: "Esta es tu cara, que va a estar en mi cuerpo por el resto de mi vida". "Que locura", respondió el '10' y se quedó unos segundos mirando el tatuaje, incrédulo.

El recuerdo de una participación de Leo en Showmatch 2005.

La personalidad de sus hijos.