Estrenaron la esperada versión de “Pesar” de Daniel Melingo junto a Pity Álvarez. Como parte del relanzamiento del disco Tangos bajos, el exlíder de Viejas Locas volvió al estudio para regalar una conmovedora interpretación. La canción fue publicada originalmente en 1988.

“Esta canción fue reinterpretada por Cristian con una intensidad que solo se puede lograr con emociones genuinas y entrega total. Gracias, Pity, gran amigo, por tu confianza y por tu música”, publicó Melingo en sus redes.

“Pesar” fue estrenada junto a un videoclip de estilo documental que fue dirigido por el propio Melingo junto al realizador Estanislao Buisiel Quintana. El video es en blanco y negro, con un registro estilo casero que muestra el encuentro entre los dos músicos, en el estudio.

Cabe señalar que la primera aparición musical del ex Viejas Locas en muchos años fue con motivo del Día del Amigo, cuando participó de un tema con Do neurona titulado “Amistad eterna”. Además, el excantante de Intoxicados forma parte del videoclip aunque decidió no mostrar su cara en pantalla.