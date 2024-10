Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos y hay opciones para todos los gustos. Los fanáticos de la animación podrán disfrutar del nuevo título de DreamWorks, los creadores de Shrek. Además, hay opciones de terror y un documental que explora la vida de Paul McCartney y Wings. También se reestrenan las tres primeras entregas de la saga de Harry Potter.

ROBOT SALVAJE

Sinopsis: nueva adaptación de la sensación literaria y best seller de Peter Brown: Robot Salvaje. La aventura épica sigue el viaje de un robot - ROZZUM unidad 7134, “Roz” para abreviar - que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, estableciendo gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de un ganso huérfano.

Género: Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación.

102 Minutos / Apta todo público

Cines Showcase; Cines del Centro; Nuevo Monumental; Hoyts; Cinépolis

Transmitzvah

Sinopsis: es una historia de amor entre hermanos, que exponen sus heridas, intercambian las piezas que cada uno tiene del otro y completan (o inician), el proceso de reafirmación de la propia identidad. Rubén, el hijo menor de la familia Singman, desafía las normas al preparar un Bat Mitzvah en lugar de un Bar Mitzvah. Veinte años después, Rubén, ahora MUMY SINGER, es una celebridad de la canción idish y regresa a su ciudad natal.

Tras una tragedia familiar, MUMY pierde su voz y busca completar aquel paso postergado a la vida adulta con la ayuda de su hermano EDUARDO. Una comedia con un diálogo musical, lúdico y festivo sobre MUMY SINGER, y su viaje hacia el pasado para inventarse por fuera de los atajos y las etiquetas. Atravesar el camino de quienes somos es siempre un presente que debe ser recorrido.

Argentina. Dirección de Ariel Burman.

Género: drama, comedia

102 Minutos / Apta todo público

Cines Showcase;

El asesino del juego de citas

Sinopsis: basada en una historia real. Cheryl, una joven soltera, se presenta en el exitoso programa de televisión de los años 70 "The Dating Game", elige al encantador soltero número tres, Rodney Alcalá. Pero detrás de la aparente amabilidad de Alcalá se esconde un secreto aterrador: es un psicópata violador y un asesino en serie.

Desde ese momento, la vida de Cheryl Bradshaw toma un giro oscuro y retorcido cuando su cita de cuento de hadas se convierte en su peor pesadilla.

Género: suspenso, drama.

101 Minutos / Apta mayores de 16 años

Cines Showcase; Cines del Centro; Nuevo Monumental; Cinépolis

El bello verano (Italia)

Sinopsis: Turín, 1938. Para Ginia, quien acaba de mudarse a la ciudad desde el campo, el futuro parece ofrecer infinitas posibilidades. Como todas las chicas de su edad desea enamorarse, y encuentra así a un joven pintor. Amelia, mucho más grande que ella, sensual y provocativa, la guía en el descubrimiento de los círculos artísticos de la vida bohemia de Turín.

Amelia es diferente de todas las personas que Ginia ha conocido en su vida, y está dispuesta a desmontar todas sus convicciones. Dividida entre el sentido del deber y la atracción de un deseo que la confunde, Ginia es arrastrada por un torbellino de emociones a las que no se atreve a poner nombre. Durante su "lindo verano", se rinde finalmente a sus sentimientos, enfrentando con coraje el hecho de ser ella misma.

Género: drama

111 Minutos

Cines del Centro

Azúcar y estrellas

Sinopsis: desde muy pequeño, Yazid tiene una única y gran pasión: la pastelería. Yazid, que

ha crecido en familias y centros de acogida, se ha forjado un carácter indomable.

Para tener éxito en el elitista mundo de la pastelería, Yazid va a tener que superar

sus traumas y cambiar de actittud…

Género: comedia, drama

110 minutos / ATP

Cines del Centro

My Hero Academia: Ahora es tu turno

Sinopsis: esas fueron las palabras que All Might, Símbolo de la Paz, soltó después de derrotar a All For One, Símbolo del Mal. Puede que All Might ya no sea el héroe número uno de una sociedad donde la mayoría de la población tiene un Don con superpoderes, pero Deku y sus compañeros de clase del Curso de Héroes en la Escuela Secundaria UA están decididos a seguir adelante con su voluntad e ideales como héroes.

Género: Aventuras, Animación, Acción.

110 Minutos / Apta mayores de 13 años

Cines Showcase; Nuevo Monumental; Hoyts; Cinépolis

Paul McCartney and Wings - One Hand Clapping

Sinopsis: Esta película captura un momento en el que Paul McCartney y Wings habían encontrado y definido su sonido característico. Filmada durante cuatro días en los estudios Abbey Road en agosto de 1974, proporciona una visión del funcionamiento interno de la banda mientras trabajan y se divierten juntos en el estudio.

Incluyendo actuaciones de temas de la obra maestra de Wings Band on the Run (lanzado en 1973), imágenes íntimas de la banda disfrutando en el estudio, combinadas con fragmentos de entrevistas de audio, la película también incluye metraje completo, previamente inédito, de una actuación acústica en solitario de Paul, llamada The Backyard Sessions.

Género: musical, documental

67 Minutos / Apta todo público

Cines Showcase; Hoyts; Cinépolis

Harry Potter y la Piedra Filosofal (reestreno)

Estrenó originalmente el 29/11/2001 en Argentina y reestrenó por los 20 años en noviembre de 2021 vendiendo 118.000 entradas. Ahora reestrenan nuevamente las tres primeras películas de la saga Harry Potter.

152 Minutos / Apta todo público

Cines Showcase (solo este jueves, sábado y lunes); Hoyts (solo jueves y domingo); Cinépolis

Harry Potter y la Cámara Secreta (reestreno)

Sinopsis: el segundo año de Harry Potter en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería estará opacado por la aparición de una serie de mensajes en las paredes de los pasillos de la escuela que advierten que la Cámara de los Secretos ha sido abierta y que el "heredero de Slytherin" matará a todos los alumnos que no provengan de familias con sangre mágica.

161 minutos / Apto para todo público

Cines Showcase (solo este jueves y martes); Cinépolis; Hoyts (solo viernes y lunes)

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (reestreno)

Sinopsis: Harry Potter y sus amigos vuelven al colegio Hogwarts para cursar su tercer año de estudios y se ven involucrados en el misterio de la fuga de Sirius Black, un peligroso mago que fue cómplice de Lord Voldemort y que buscará vengarse de Harry Potter. A su vez, Harry descubrirá muchos más secretos sobre su pasado.

136 Minutos / Apta todo público

Cines Showcase (solo domingo y miércoles); Cinépolis; Hoyts (solo sábado y martes)