Martín Garabal fue invitado a Pasapalabra y causó una revolución en Internet luego de enterarse en este mismo programa que Iván de Pineda participó en el video de Se a vida é (That's the way life is) de los Pet Shop Boys, en 1996.

El humorista hizo un curioso pedido a los televidentes, que cumplieron y rompieron YouTube. Es que Garabajal los invitó a pasar por el canal Pet Shop Boys y poner 'Vinimos por Pasapalabra', para sorpresa de los Pet. Ivan de Pineda aparece en el minuto 3.38 del clásico lanzado en 1996 por el mítico dúo de pop electrónico británico.

En ese instante, una lluvia de usuarios accedió al pedido del humorista y de pronto el video oficial de Se a vida é de los Pet Shop Boys se inundó de comentarios con la premisa de Garabal: "Vinimos por Pasapalabra".

Hasta la productora ejecutiva de Pasapalabra y Production Manager de WarnerMedia, Mariel Morán -conocida como Krocita en la red- se mostró sorprendida con la situación. "Los Pet Shop Boys ahora están mirando los comentarios y dicen ¿KE PASÓ? Ustedes son muy geniales", expresó agradecida por el amor y buena onda del pública que acompaña a diario a Iván y al programa líder de la tarde.