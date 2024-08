Un hombre salió a perseguir con una escopeta a un grupo de cuatro adolescentes de 14 años que le había tocado el timbre para hacerle una broma. Luego amenazó a la madre de uno de los chicos con un arma y terminó detenido. El hecho ocurrió el viernes por la noche en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Pilar.

Lo que sucedió fue que, en pleno "ring raje", le golpearon la puerta a un vecino que se disgustó con la broma y salió a perseguirlos con una escopeta en una mano y un arma en la otra. Cuando el hombre vio a los chicos entrar a una casa, tocó el timbre y amenazó a la madre de uno de ellos, ante la presencia de dos efectivos de seguridad del barrio.

“Son chiquitos”, argumentó la dueña de la casa. “¿Qué menores? Golpean en mi casa”, respondió el hombre en tanto que la mujer trató de calmarlo: “A mí también me han tocado la puerta de mi casa y no vengo con una pistola” y el agresor retrucó: “Y a mí qué carajo me importa. Ubicate vos con la gente que tenés adentro de tu casa”.

“Si tenés pelot.. adentro de tu casa, hacete cargo o va a haber un problema acá. ¿De dónde salieron estos pedazos de pelot.. que vienen a tocar la puerta de mi casa a esta hora?”, dijo el hombre yéndose. Pero luego volvió y exigió que aparezca el padre de alguno de los jóvenes. "A la policía voy a llamar”, respondió la mujer.

Finalmente, presentó una denuncia penal y aportó el video en el que se puede ver todo el intercambio. Como resultado, se dictó una medida perimetral para su casa y para la del otro chico residente del country (los otros dos eran amigos). Luego allanaron la casa del hombre y lo trasladaron a una comisaría.