Newell's Old Boys perdió por penales anta Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó sin objetivos para lo que queda del año. A pesar de no cumplir con las metas establecidas al comienzo del segundo semestre, el DT rojinegro, Sebastián Méndez, no renunció y continuará en su cargo.

"Estamos fuertes. Hablamos con los muchachos y vamos a salir de esta situación", dijo el entrenador leproso, en conferencia de prensa, este miércoles por la noche.

"Es difícil, hay que levantarse, esto es fútbol y hay que ser fuertes. De esto se sale trabajando mucho. Y si estamos acá es porque los jugadores trabajan muchísimo para que revertir esto. Sabemos si nos tenemos que ir y no es el momento. Estamos con los jugadores y ellos con nosotros", indicó el DT.

En cuanto al rendimiento del equipo ante el Ferroviario, Méndez señaló: “Hicimos un buen primer tiempo y con situaciones. Tuvimos ocasiones en los noventa y en los penales nos dolió perder”.

"Por supuesto que nos está pesando las situaciones que no podemos convertir. Con Racing hicimos un buen partido. Me hago responsable y trabajaremos desde mañana para levantarnos. El equipo corre y deja todo, en los partidos y entrenando. Son momentos. Hablamos de pasarlo juntos y lo haremos", concluyó.