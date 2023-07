En las últimas horas circularon fuertes rumores de separación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Uno de las versiones fue la de la periodista de espectáculos Paula Varela quien a través de sus redes sociales confirmó la ruptura.

"Último momento. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul separados", escribió Paula en un primer tweet y luego agregó picante: "Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información!", escribió.

De acuerdo a la periodista, "No es que haya falta de amor", indicó, sino que "En algún punto, los proyectos que tienen... él que es padre y está en otra etapa de la vida. Ella que tiene muchas cosas por delante y cosas de salud, que ya ha contado, cosas que los fueron distanciando. Están eligiendo caminos".

Sin embargo, Varela remarcó que no está alejada la posibilidad de una reconciliación. "Capaz que se reacomoda la cosa, pero hoy están separados. Esto no tiene que ver con likes de las redes o se siguen o no. Esto es confirmación desde el seno íntimo de uno de los dos protagonistas".

Sin embargo, según Ángel de Britos, el entorno del futbolista lo desmintió. "Niegan esta versión", aseguró el conductor de LAM en su programa. La desmentida también llegó de parte del periodista Guido Záffora que también se comunicó con allegados al futbolista, que enfrentaron la versión que circuló en los medios.

"Rodrigo de Paul y Tini no están separados. Hablé con el entorno de De Paul, y niegan esta versión", informó el periodista Guido Záffora a través de su cuenta de Twitter, sin dar mayores detalles.

Las versiones que negaban la separación fueron creciendo en redes pero la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) y conductora de El Canal de la Ciudad, salió nuevamente a insistir con sus fuentes. “No necesito que nadie me avale. Se perfectamente lo que dije y la fuente de mi data. Que digan lo que quieran”, arremetió.