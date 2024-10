Elizabeth Vernaci sorprendió al revelar que la operaron de un tumor maligno y tendrá que someterse a un tratamiento de quimioterapia. La popular conductora lo contó este viernes al comienzo de su programa La Negra Pop. Si bien no dio demasiados detalles, aseguró tener “miedo” y compartió cómo se prepara para el tratamiento.

“Bueno chicos, me hice controles y lamentablemente salieron mal”, señaló La Negra en el micrófono. “Me tuve operar de un tumor, que era maligno y ahora tengo que empezar una quimioterapia. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, agregó.

A continuación, Vernaci dijo que estos días podrán encontrarla un poco “irascible” y le habló a su equipo y a su audiencia. “Lo lamento. Les va a pasar. Pero gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está más, no pasa a ningún ganglio, no llego a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de qué no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente”.

El relato completo: