Tras abandonar la casa de Gran Hermano, la popularidad de Juliana “Furia” Scaglione crece a tal punto que algunos famosos ya están poniendo sus ojos en ella para convocarla en nuevos proyectos.

“¿Furia estás lista para mi nuevo show?”, escribió en X Flavio Mendoza, ofreciéndole formar parte de un nuevo proyecto. En tanto, el periodista de espectáculos Marcelo Polino reveló que esta propuesta sería para el espectáculo que el artista y productor teatral está planeando montar en China.

Por otro lado, en Intrusos aseguraron que Furia podría sumarse a la versión chilena de Gran Hermano. "Fue convocada para edición de GH Chile, que empieza a grabarse en la casa de Argentina, con la conducción de Cecilia Bolocco", contaron.

Por su parte, la exparticipante remarcó que aún tiene contrato con Telefe y, durante una charla con sus seguidores, reveló que se reunirá con las autoridades del canal para ver cómo continúa su carrera en el mundo del espectáculo:

“Estoy muy segura que me pueden dar un streaming. Esto se pica.... yo me debo al público. Lo que siempre jodíamos era llenar mi casa con cámaras, que estaría re copado. Se puede hacer. Pero ya con estar en el día a día, y que ustedes me acompañen, para mí es un montón”, dijo.

"Tengo una reunión importante en el canal. Me voy a sentar a hablar de manera cautelosa y tranquila", afirmó Juliana.