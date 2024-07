Empezó el mes de julio y los memes con la imagen de Julio Iglesias invadieron una vez más las redes sociales. Quien se sumó este año a la tendencia fue Martín Bossi, imitando al popular cantante español.

"No quiero ser meme. Me rehúso absolutamente a ser meme. Es una situación angustiante que estoy viviendo hace años. Después de una carrera maravillosa, he cantado con todos, con Frank Sinatra, con Tony Benett, con todos.

¿Cuántos Bernabeu llenó Duki?, ¿uno? Yo llené 20. Sin embargo me tratan de memes, piñeteros niños, chiquillos de Instragram, tiktokeros...", dice Bossi imitando la voz y el acento del artista a la perfección.

"Un día Julio se va a enojar y no va a venir y los niños se van a quedar sin vacaciones de invierno, se van a quedar sin la avenida más ancha del mundo, 9 de agosto y Corrientes", continúa en el video.

Bossi también hace referencia a una de las nietas de Iglesias: "Por favor corten con esta situación bélica, mi nieta se llama Abril y está desesperada, no quiere salir a la calle, dice 'abuelo, no quiero ser meme'. Es desesperante haberse transformado en meme, cuidado, voy a estar observándolos".

Lo cierto es que para el artista no es un problema haberse convertido en meme, lo toma con humor y le gusta que lo conozcan las nuevas generaciones, según reveló en el año 2015 cuando recién iniciaba este fenómeno que se reproduce año tras año.