El rosarino Tomás Holder sigue marcando tendencia en las redes sociales. El joven se hizo conocido con el casting para entrar en la edición Gran Hermano de 2022, del que luego fue el primer eliminado, pero este miércoles trascendió por una causa más noble: le salvó la vida a una chica practicándole RCP. El hecho ocurrió en un kiosco de Punta del Este, luego de que la joven, que se encuentra en buen estado, pierda el conocimiento.

El también ex integrante del Bailando 2023 contó a medios nacionales que estaba comiendo con sus amigos como a las 11 de la noche cuando sintió un golpe en el piso. "Nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Nadie sabía qué hacer... y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP porque yo tomé un curso". Holder mencionó que a la chica en cuestión le bajó la presión y no podía respirar. "Nos asustamos porque en un momento no respiraba. Entonces, le hice respiración boca a boca y pudo respirar", precisó.

Según indicó el influencer, la joven está bien y no corre ningún riesgo.

Este miércoles por la tarde, luego de que se viralice el video en cuestión, Holder escribió en una historia de Instagram: “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre todos. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios por dejarme ayudar”. Y publicó un video agradeciendo los saludos que recibe tras el hecho.