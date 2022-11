“No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor, desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias... totales!”. Con esas palabras Gustavo Cerati le ponía fin al último concierto de Soda Stereo y a la banda en el estadio de River la noche del 20 de septiembre de 1997. Las últimas palabras se volvieron un ícono de la música nacional y el líder de Coldplay, Chris Martin, lo sabe: se tatuó el Gracias totales en el brazo.

El cantante que estuvo en las últimas semanas en Argentina en la gira que reunió a más de 600.000 personas y en las que la banda hizo varios covers de Soda Stereo, incluso junto a Zeta Bosio y Charly Alberti como invitados. La tatuadora de Cucu Studio, zina_samoletova, escribió en su Instagram "Special tattoo for a special client. It was an honor", y adjuntó una foto del brazo tatuado del cantante.