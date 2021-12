Unicode es un estándar de codificación de caracteres diseñados para facilitar el tratamiento de numerosos idiomas, que busca la universalidad, la uniformidad y la unicidad en el lenguaje. Trabaja con empresas como Microsoft, Apple, Google o Facebook, y antes de que termine el 2021 armó un Top con los emojis más usados ​​de este año.

Y parece que no importan los nuevos emojis que se van añadiendo, porque curiosamente, los emojis más used no han cambiado mucho entre 2019 y 2021 y aunque cambia un poco el orden, seguimos buscando mas o menos las mismas expresiones para comunicar.

El más utilizado en el mundo al igual que en 2019, no es otro que el tan popular, conocido como “lágrimas de felicidad”. Un primer puesto inesperado y un poco esperanzador teniendo en cuenta los dos últimos años del planeta.

Entre los otros emojis que forman parte del Top 10 de los mas usados ​​en 2021 se encuentra el corazón, el rostro enviando un beso, el rostro llorando y las conocidas como “manos orando”, que en realidad representa un "choque los cinco", pero todo el mundo lo resignificó y ahora sirven como sinónimo de orar o para pedir un favor.

Top 10 Emojis más usados:

1) 😂

2) ❤️

3) 🤣

4) 👍

5) 😭

6) 🙏

7) 😘

8) 🥰

9) 😍

10) 😊

¿Cuáles fueron tus emojis más usados?