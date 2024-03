Un nuevo relato salvaje, pero esta vez con una causa muy de estos tiempos: el aumento desmedido de la luz. En Misiones, un hombre fue a reclamar por la suba de la tarifa que habría ascendido en su caso a los 82.000 pesos y al tener malas respuestas procedió a romper toda la oficina de la empresa de energía.

El video se viralizó en las redes, con muchas demostraciones de simpatía por la irascible conducta . Es que sobran las quejas contra EMSA, a pesar que desde el gobierno provincial y la empresa tratan de explicar que únicamente están trasladando a las boletas la quita de los subsidios.

Más tarde se viralizó un audio, donde este sujeto le explica a un amigo que montó en cólera porque le llegó una factura de luz de 82.000 pesos y dijo que fue por la quita de subsidios que decidió el presidente Javier Milei, a quien el votó.

“Fui al local de EMSA de Rotonda y le digo, cómo me va a venir 82.000 pesos de luz, me dicen que te sacaron los subsidios de Milei, lo voté a este que decía que la casta y no se qué... y al final seguimos pagando la fiesta nosotros, ahora cagué, seguro va a venir a buscarme la policía a casa”, dice el hombre en el audio que también se viralizó.

Además, aparentemente no le solucionan el pedio de bajada de luz a un terreno donde tiene una casa a la cual se debe mudar porque se le vence el contrato de alquiler. Como sea, relato salvaje al máximo.