Una vez más el periodismo de guerra vuelve a meter la pata con alguna mala intención., Esta vez, fue en el programa que conduce Luis Majul en La Nación + donde quedó en off side la intención de criticar al Gobierno, y puntual mente a La Cámpora, con una denuncia que no tuvo tiempo ni de arrancar.

El periodista Fernando Carnota habló de una supuesta irregularidad en la inoculación de la vacuna. Puso el ejemplo de una mujer de Lanús, en Villa Diam ante, atendida en el vacunatorio por La Cámpora, a quien le aplicaron la dosis Astrazeneca, pero cuando chequeó en su c asa en el sistema aparecía que le mujer aplicado la Covishield. "¿Dónde está el error?", Se preguntó Carnota para empezar a despotricar contra la agrupación política.

Pero instantáneamente, el médico que estaba en la mesa, al que se le iba a consultar, aclaró que Astraze neca y Covishield es la misma vacuna y no había ningún error. "Es la misma vacuna, el mismo principio. Covishield es la marca india d el laboratorio Astrazeneca", descrito. La confusión, regada de animosidad, es haber creído que Astrazeneca sólo produce en el Reino Unido. Al darse cuenta que no tenía pie ni cabeza la situación, igualmente insistieron: "Bueno, igual se prestó a confusión porque lo está haciendo La Cámpora que no entiende nada".