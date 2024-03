El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo en el programa de Mirtha Legrand cenando con la leyenda televisiva y cuatro invitados más. Fiel a su estilo, cultivado desde hace décadas, la conductora no se privó de preguntar nada ni de emitir comentarios ácidos acerca de la dura situación de seguridad que vive la provincia.

“Tiene que encerrar gente no celulares”, dijo la diva de los almuerzos cuando el gobernador contaba que en lo que va del año se incautaron 1.800 móviles que los presos tenían de manera ilegal en la cárcel. También, con mucho mal gusto, le preguntó al mandatario santafesino si a partir de este encuentro con él “a alguno de los de la mesa los podían amenazar”

Por su parte, el gobernador aprovechó la ocasión para defenbder su política de ‘mano dura’ en las cárceles, celebrar la reforma del código procesal penal provincial -que le permitirá aislar a los presos en los primeros días de teneción-, plantear que pretende mayor actuación de las Fuerzas Armadas y contar que evalúa el indulto de policías condenados en lo que considera que “se cometieron excesos”.

También agradeció el apoyo de todo el arco político provincial y nacional, gobernadors y funcionarios de todos lo niveles, entre los que destacó al gobernador Axel Kicillof que “sin ser de la misma fuerza política nos envío recursos y patrulleros”.

En la mesa también estaban: el director de teatro José María Muscari, el doctor Daniel López Rosetti, la periodista Maria Eugenia Duffard y el actor Benjamín Rojas. La periodista polítiva de TN también despuntó el vicio y aprovechó la velada para casi un ‘mano a mano’ con el gobernador del que Pullaro salió bien parado.

Hubo un momento de tensión cuando Duffard consultó sobre la carta que el sumo pontífice envío a la ciudad por la crítica situación de violencia, en la que aseguró que el narcotráfico no crece sin la connivencia del poder policial, político y judicial. Pullaro, notablemente incómodo, se defendió ante un ataque que no era tal. “Pero vos viste la carta que el envío a la vicegobernadora diciendo que valorava la vocación de servicio en la gestión que estamos llevando adelante. Hoy está en todos los medios”, respondió.

“No me refería a que las palabras eran contra su gobierno, sino a lo que manifiesta la carta. Las complicidades del poder polótico para que el fenómeno se expanda de esta manera”, insistió la periodista. “A mi me parece que no se debe generalizar”, cerró Pullaro, ya volviendo al tempple que sostuvo en toda la velada.

Ya cerrando, el gobernador volvió a defender la política de restricciones y mayor controles que está llevando adelante la provincia desde su asunción y aeguró que “desde el 10 de diciembre, la cárcel dejó de ser una fiesta en Santa Fe”.

Mirá el programa completo aquí