El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de la baja en la edad de imputabilidad, luego de que el tema vuelva a ponerse en agenda ya que se conoció que el presunto autor del asesinato del playero Bruno Bussanich tiene 15 años.

“Tiene que haber una modificación del Código Penal, que permita que a los menores de edad que cometen delitos de mayores de edad sean juzgados como mayores”, aseguró el gobernador en una entrevista al portal Infobae.

Esta semana detuvieron al presunto asesino de Bruno Bussanich, el joven playero que fue ejecutado a balazos el pasado 10 de marzo, mientras cumplía su turno en una estación de servicio de zona oeste. El detenido sería el autor material del crimen, y tiene sólo 15 años.

En este contexto, comenzó a instalarse nuevamente la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien celebró el arresto del menor de 15 años, y adelantó que enviará al Congreso una nueva Ley de Imputabilidad.

En sintonía con la funcionaria nacional, Pullaro dijo: “Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo. El daño que le provocó a Bruno Bussanich, que es la víctima, el daño que le provocó a su familia, y el daño que le provocó a la sociedad en su conjunto”. Y agregó: “Ya hay que cambiar la ley, es urgente y es un debate que tiene que dar la República Argentina, sin preconceptos, sin prejuicios ni ataduras ideológicas”.

Consultado sobre la complejidad del episodio, reflexionó: “Hay un montón de personas también que no tuvieron oportunidades y no cometen ese tipo de hechos delictivos. Y hay una multiplicidad de factores también para que algunas personas tengan estos niveles de violencia extrema. No solo la ruptura del tejido social, sino hasta cuestiones que suceden dentro de las familias”.

Respecto a la situación del joven detenido, explicó: “Verá la jueza de menores qué hace. Nosotros entendemos que tiene que estar en un lugar de resguardo, porque es un peligro para la sociedad, por más que sea menor. Hay que modificar también que los menores que cometen delitos de mayores paguen como los delitos de mayores”.