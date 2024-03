La influencer Stephanie Demner quedó en el ojo de la tormenta tras lanzar una propuesta un insólita: organizó un viaje a Disney con su familia por 4385 dólares por persona, pensado para que sus seguidores se sumen y vivan la experiencia junto a ella como “coordinadora”. Los usuarios de internet la tildaron de “chorra” y advirtieron que es una “estafa”.

La rubia publicó un video en su cuenta de Instagram explicando cómo será la experiencia en los parques temáticos de Disney. Según contó, “este viaje es muy especial para ella y su familia. Lo armamos nosotros mismos para que sea un viaje mágico”. Y agregó: “Está todo incluido en el viaje. Literal, todo. Los cupos son super limitados, pues yo voy a ser su coordinadora”.

Sin embargo, en el documento que compartió con los detalles del viaje, la sección de “servicios no incluidos” llamó la atención de sus seguidores por no contemplar lo básico. “Servicios no incluidos: aéreos, gastos personales, traslados aeropuerto hotel/hotel aeropuerto, bebidas alcohólicas durante las comidas, early check in, late check out y ningún servicio no especificado”, dice.

“No incluye nada al final”, “Entonces para qué le pago”, “Es mejor irse solos”, “Es una estafa” y “¿En serio existe gente que ve esto y dice “che vamos”?”; son algunos de los comentarios que recibió la publicación en X (ex Twitter).

Algunas de las críticas que recibió en redes: