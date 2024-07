La Selección argentina se coronó en la Copa América 2024 y, para festejar el título, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió en sus redes sociales un video desopilante al ritmo de un hit de Pitbull, donde se recopilan imágenes de los últimos cuatro trofeos obtenidos por la Albiceleste.

“1, 2, 3, 4. Ahora ponte a jugar. Hermosa mañana, ¿verdad?”, escribió la cuenta oficial de la AFA al postear el video con la canción “I Know you want me”. La pieza audiovisual comienza con la frase “el comandante lo anticipó y el capitán lo conquistó”, haciendo referencia al mediático ya fallecido, Ricardo Fort, y al propio Lionel Messi.

En el video se repasan las cuatro ceremonias de premiación y los momentos en que el astro rosarino alza las copas. También aparecen imágenes de bailes de Diego Maradona, Carlos Bilardo, el propio Messi, Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul. Todo con la atmósfera playera de Miami, el lugar donde se disputó la final.