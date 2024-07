El rosarino Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay, estalló de bronca en una conferencia de prensa este viernes y criticó duramente a Estados Unidos y la Conmebol por la mala organización de la Copa América y la evaluación de sanción que recae sobre sus jugadores.

En un diálogo con los periodistas previo al partido por el tercer y cuarto puesto de este sábado, donde enfrentarán a Canadá, Bielsa fue durísimo contra los organizadores de la competición y el país receptor, asegurando que son “una plaga de mentirosos”.

“Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace tres días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Los dueños de esas canchas salían a pedirnos perdón y que sabían que eran campos impresentables”, expresó el rosarino, que aseguró que a otros protagonistas como Lionel Scaloni o Vinicius Jr. que se quejaron del estado de las canchas los amenazaron con sanciones para que no sigan hablando.

No obstante, gran tramo de la conferencia del ‘Loco’ se dedicó al episodio del final del partido entre Uruguay y Colombia, donde algunos jugadores como Darwin Núñez fueron vistos peleando con hinchas colombianos en las tribunas.

En ese sentido, defendió la actitud de sus dirigidos y exigió que les pidan disculpas, responsabilizando enteramente a la falla de seguridad y prevención por parte de los organizadores. Así también, criticó que los periodistas pregunten sobre cómo repercutirían las sanciones, haciéndoles entender que con esos cuestionamientos en realidad le están haciendo el juego a la Conmebol y faltando a la verdad.

“Estamos en Estados Unidos, el país entre comillas de la seguridad y prevención. Si la prevención falla, que puede fallar, hay un recurso, que es la puerta de escape, y ninguna de las dos cosas pasaron. Y no digo que no se haya dicho esto, pero este tipo de interrogación condiciona la agenda. Las preguntas condicionan el abordaje del tema, y entonces (con su pregunta) el tema ahora ya se aborda por la sanción o posibles sanciones. Y no es casual, porque así lo único que se difunde desde las autoridades es que esto es plausible de sanción. ¿Por qué hacen ustedes esa pregunta? Porque ya circula que es plausible de sanción, justamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir ¿tiene miedo a la sanción? Y entonces ya expresarse sobre la sanción asumiéndola, en vez de decir ¿pero no se da cuenta que estos jóvenes y si no hacían eso hubieran sido condenados por todos nosotros? ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé, cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron?”, dijo visiblemente enojado Bielsa.

De igual manera, en dicha respuesta aclaró que no dice “quiénes son los organizadores” ya que, aparte, le tiene “mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas”, remarcando que “siempre te amenazan deportivamente”. De igual manera, remarcó: “Nos dijeron a nosotros ‘no podemos defender a tu familia’”.

En esa línea, el entrenador argentino dijo que le “tendrían que preguntar si los jugadores han recibido disculpas”, y que “la lógica que impera en esta situación es madres, con bebés en brazos, agredidas”, por lo que “la sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar como actuaron".

Además, Bielsa repartió más palos para la prensa, asegurando: “El periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, son los que reparten el dinero. Usted lo sabe. Se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer o perjudicar”.

En otra parte de la entrevista, el rosarino fue aún más crítico con Estados Unidos, recordando que “crearon el FIFAGate cuando vieron sus intereses afectados”, y comparándolo con la ironía de que ahora, entonces, busquen sancionar a sus jugadores y no a quienes se encargaban de la seguridad del estadio.