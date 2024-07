Marcelo Bielsa está suelto en la Copa América y se lo nota en las conferencias de prensa. Este martes expuso una versión bromista junto a Maximiliano Araujo, extremo izquierdo del Toluca de México que es parte del plantel de Uruguay en la Copa América de Estados Unidos.

Le preguntaron cómo descubrió y por la evolución justamente del futbolista que tenía a su lado, y tuvo una salida humorística. "Son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron".