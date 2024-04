Pocos juegos de casino dan esa sensación de glamour como la ruleta. Durante décadas, ha sido un elemento básico de los casinos, desde Las Vegas hasta Macao, pasando por cualquier otro lugar. El juego de la ruleta es increíblemente fácil de aprender, pero no es tan fácil como parece saber su funcionamiento.

Se pueden aplicar estrategias para jugar a la ruleta online, pero no hay ninguna infalible que funcione el 100% de las veces. Sin embargo, vale la pena probar suerte e ir aprendiendo ya que se requiere de práctica para llegar a jugar con bastante conocimiento.

A continuación, echamos un vistazo a algunos consejos para tener más probabilidades de ganar en la ruleta y algunas de las estrategias más populares.

Aprende cómo funciona antes de empezar a jugar

Este consejo es válido para cualquier juego de casino. Antes de hacer tu primera apuesta, asegúrate de que entiendes lo básico sobre cómo jugar a la ruleta. Aunque el juego es sencillo, saber lo que estás haciendo puede ser la diferencia entre un gran pago y no tener una experiencia de juego rentable.

Cada partida comienza colocando sus fichas en un espacio de la mesa de la ruleta, ya sea en el interior o en el exterior. Las apuestas exteriores ganan más a menudo con pagos más bajos, pero las apuestas interiores, más arriesgadas, tienen mayores recompensas. Una vez que el crupier ha cerrado la ventana para las apuestas, la ruleta gira y la bola cae donde puede. Si tienes suerte, puede caer donde has apostado.

Para los principiantes, es una buena idea empezar con la apuesta mínima de la mesa y centrarse en jugar las apuestas externas hasta que le cojas el truco a las cosas.

Diversifica tus apuestas

El juego de la ruleta es un juego de suerte, por lo que es una buena idea diversificar. Como no suele haber dos tiradas iguales, ceñirse sólo a un número de la suerte o a un número que haya pagado antes no siempre es la mejor decisión.

No tengas miedo de cambiar la posición de tu apuesta en cada tirada. Para sacar el máximo partido a tu dinero, considera también la posibilidad de repartir tu apuesta entre varios números, tanto interiores como exteriores. Esto te dará más posibilidades de ganar y hará que el juego sea mucho más divertido y duradero.

Si quieres tener más posibilidades de ganar, ve donde las probabilidades sean más altas. En la ruleta, son las apuestas a color rojo y negro. Si eres principiante, apostar rojo y negro te da más posibilidades de aprender cómo funciona el juego mientras juegas. La estrategia de la ruleta roja o negra también es buena para los jugadores experimentados ya que las probabilidades de irse con dinero en la mano son mayores.

Establece un presupuesto y juega para divertirte

La emoción de la ruleta puede hacer que te cueste levantarte de la mesa, sobre todo si tienes suerte. Pero saber cuándo sacar las fichas y cobrar puede ahorrarte el estrés. Antes de unirte a la mesa, decide un presupuesto y no lo sobrepases.

Una buena regla general: si no puedes permitirte perderlo, no lo apuestes. Cuando juegues a la ruleta en un casino online, recuerda siempre que lo importante es divertirse como si de un entretenimiento online más se tratase. No importa lo preparado que juegues, la bola de la ruleta siempre caerá donde quiera. No puedes, y no lo harás, ganar cada vez que juegues a un juego de azar.

Si alguna vez te sientes enfadado o estresado en la mesa de la ruleta, es una buena idea retirar el dinero y alejarte.

Estrategias para jugar a la ruleta

Para entender mejor cómo funcionan estas estrategias, repasaremos cada una con detalle. Esto te ayudará a encontrar la estrategia de ruleta más acertada que se adapte a tu estilo de juego y te permita divertirte. Aunque el objetivo principal es ganar, también debes disfrutar de la sesión y algunos de estos sistemas pueden proporcionarte sin duda una experiencia emocionante.

Estrategia Martingala

Este es el sistema de apuestas más sencillo y popular para los juegos de casino con pagos de dinero par, pero no es realmente útil para juegos de casino como las tragaperras de dinero real. Esto significa que tendrás que ceñirte a las apuestas externas, como par/impar, rojo/negro o bajo/alto.

Al utilizar la estrategia Martingala en la ruleta, tienes que doblar el tamaño de la apuesta después de una pérdida. Cuando ganas, vuelves a poner la apuesta en la cantidad inicial. La apuesta inicial es la apuesta mínima, que se determina en función del capital disponible.

Para que Martingala sea la estrategia ganadora de la ruleta, se recomienda tener un presupuesto considerable. La apuesta inicial debería ser del 2-3% de la cantidad total disponible para esa sesión. Esto te ayudará a evitar situaciones en las que ya no puedas permitirte doblar la apuesta después de una mala racha. Tener un límite de apuesta establecido es muy importante en todos los juegos de casino.

Estrategia D’Alembert

Similar a la Martingala, sin embargo, este sistema sólo se puede utilizar en apuestas con pagos de dinero par. No debes realizar una apuesta directa si deseas utilizar el sistema D'Alembert para ganar en la ruleta.

Antes de realizar tu primera apuesta, debes establecer el tamaño de una unidad de apuesta en función de tu presupuesto disponible. Se recomienda utilizar el 1% del presupuesto como la mejor apuesta en la ruleta para una unidad para D'Alembert. Entonces, empieza con una apuesta inicial de cinco unidades y resta una unidad si ganas, o añade una unidad si pierdes. Tu apuesta mínima será de una unidad, incluso si ganas varias rondas seguidas.

La ventaja de la estrategia D'Alembert sobre la estrategia Martingala en la ruleta es que no castiga tanto las pérdidas múltiples seguidas. Como sólo estamos aumentando la apuesta en 1$ cada vez, podemos sobrevivir a una mala racha y recuperarnos más adelante. Esto permite una sesión más larga, que también te ayudará a aprender cómo ganar en la ruleta a largo plazo.