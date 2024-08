El piloto argentino Franco Colapinto, que este fin de semana tendrá su debut en la Fórmula 1, tuvo una jornada muy viral por, primero un fragmento de una entrevista con la periodista Christine GZ; y luego volvió a mostrarse muy “simpático” con una cronista brasileña.

“Tenía muchas ganas de que me hagas una nota, me contaron que sos muy divertida y graciosa”, le dijo en tono pícaro a la periodista Christine, en un divertido cruce que no tardó en ser tendencia en redes sociales.

No conforme, un rato más tarde fue entrevistada por otra cronista. "Hola Franco, soy Mariana, de TV brasileña Band", arrancó la joven, para recibir un inesperado halago del piloto, quien otra vez con pícara sonrisa, lanzó: "Muy bien hablás español, eh".

Rápidamente la periodista agradeció el cumplido, pero el intercambio no quedó ahí: "Yo portugués, cero", señaló Colapinto con una seductora sonrisa, mientras Mariana le aclaraba su procedencia para explicar su capacidad con el español.

El calendario de Franco Colapinto para su debut en la Fórmula 1

Viernes 30/08, 08:30 horas - Práctica 1

Viernes 30/08, 12:00 horas - Práctica 2

Sábado 31/08, 07:30 horas - Práctica 3

Sábado 31/08, 11:00 horas - Clasificación

Domingo 01/09, 10:00 horas - Gran Premio de Italia

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

(NA)