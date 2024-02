La gran leyenda de la guitarra Eric Clapton se presentará por cuarta vez en el país el próximo 20 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield, en una fecha que tendrá como artista invitado a Gary Clark Jr.

El músico británico estará repasando una trayectoria de más de 60 años que incluye la participación en fundamentales grupos como John Mayall & The Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream, Blind Faith y Derek & The Dominos, además de una gran cantidad de grandes éxitos como solista.

Allí aparecen clásicos como "Layla", "Cocaine", "Croassroads", "Sunshine of Your Love", "White Room" y "Tears in Heaven", entre tantos.

Clapton tuvo su primera visita a la Argentina en octubre de 1990, cuando se presentó en River con el exrolling Stone Mick Taylor como número de apertura. Cabe recordar que esa gira la estaba realizando junto a Stevie Ray Vaughan, quien poco antes de llegar al país sufrió el accidente aéreo que le costó la vida.

El "Dios de la guitarra", como se lo consagró en la Gran Bretaña de los `60, regresó en 2001 y en 2011, ambas veces en el mismo escenario.

El retorno del músico al país ya se venía rumoreando desde hacía unos días y este martes tomó fuerza cuando la productora local encargada del show publicó un videoclip que daba algunas pistas a través de imágenes de la icónica guitarra que utiliza.

La entradas para este nuevo concierto del músico en Argentina estarán disponibles desde las 12 del lunes 4 de marzo para clientes de BBVA y el miércoles 6 de marzo, a la misma hora, se habilitará la venta general a través del sitio Livepass.

Precios de las entradas: