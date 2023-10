El escenario previo a las elecciones presidenciales está dando para todo. Este viernes, la sorpresa fue el periodista Baby Etchecopar, que en su programa de Radio Rivadavia llamó a votar por Sergio Massa. “A esta altura no estoy para que voten a Bullrich”, manifestó. Y agregó que “Milei está desquiciado”. El fragmento no tardó en volverse viral.

"Va a ser un desastre, la gente no entiende. Va a ser un desastre", sostuvo el periodista sobre un posible gobierno de Javier Milei. Y después fue por más. "Yo a esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa. Mirá lo que te llego a decir. Milei está desquiciado, porque no tienen estructura. Están a los bolsazos", apuntó Etchecopar.