Andrea Rincón inició su camino religioso hace algunos años para salir adelante en su lucha contra las adicciones. Ahora, tras confirmar su separación de Mauricio Correa, la actriz dio un nuevo giro en su vida y se lanzó como cantante cristiana.

A través de sus redes, compartió un video en el que se la ve interpretando la primera de sus canciones en esta nueva etapa como cantante. En el posteo, Rincón canta junto al artista de cumbia santafesina Walter Encina, quien escribió: “Siempre con un Corazón de Adorador”.

Por otro lado, la actriz compartió el reel en sus historias y agregó: “Casa de paz (ETNOS). Hay transformación, hay poder sobrenatural de Dios”. La canción original se llama Si Tu Presencia Conmigo No Va y es del grupo musical cristiano de República Dominicana Oasis Ministry.

“Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar”, dice un fragmento de la letra.