Por si la realidad misma no aportara ya su cuota de frenetismo en el día a día de los argentinos, para algunos también hasta un simple viaje en colectivo puede terminar transformándose en una aventura increíble.

Ese fue el caso de Lichi, destacado músico rafaelino que vivió un momento de película este martes mientras viajaba rumbo a Buenos Aires, y que gracias a su relato minuto a minuto terminó viralizándose en redes sociales.

“Estoy en un micro volviendo a CABA y frenamos porque subió gendarmería y justo hay un bolso que nadie reconoce con varios paquetes rectangulares que si los sacudis cae polvo blanco, están viendo si es merca o budines literal estamos acá esperando que venga un narcoperro”, siendo las 9.41, así comenzaba el hilo con su impresionante historia, que se extendió por unas siete horas y terminó teniendo una protagonista particular.

Luego de ironizar con la frase "ojalá salgamos en un twit de Bullrich", Ruiz Díaz contó que "el bolso misterioso estaba arriba de donde estaba sentado un tucumano que le preguntaron hasta la carta astral de los padres".

Alrededor de las 10.30, apareció la perra policía “con cara de buena”, que ante el desconocimiento por su nombre fue bautizada por Lichi como "Canina Jelinek".

“Olfateó todo con mucha energía. Qué marcó: el bolso misterioso y... la mochila del tucumano”, contó el músico, que luego lanzó una encuesta para que quienes estaban siguiendo la historia en tiempo real votasen si creían que el hombre era sospechoso o inocente.

Finalmente, los gendarmes descubrieron que adentro del bolso había una gran cantidad de cocaína de máxima pureza, que "se estima que vale 12 millones de pesos" cada pan, pero el tucumano negaba que el bolso fuera suyo.

No obstante, los gendarmes terminaron llevándoselo detenido para realizarle averiguación de antecedentes y para examinar en las cámaras de seguridad de Tucumán si efectivamente subió o no con el bolso en donde se encontró la gran cantidad de droga.

“Los dos turistas suizos o no sé qué son estuvieron re felices todo el operativo como que tuvieron la suerte de vivir algo increíble seguro no tienen apuro por llegar si no tienen que laburar nunca jamás”, bromeó en el extenso hilo el músico y comunicador.

Finalmente, después de varias idas y vueltas y largas horas con hambre arriba del colectivo, a las 15.46 el micro volvió a emprender su viaje rumbo a Buenos Aires, aunque con un pasajero menos a bordo y una historia increíble viajando por redes sociales.