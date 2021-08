Los cuestionamientos de la oposición tras conocerse la lista de visitas a la Quinta de Olivos en plena vigencia de las restricciones más duras, sumaron un nuevo capítulo cargado de misoginia y provocaron una reacción sorora en mujeres de ambos lados de la grieta. Es que el precandidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Iglesias realizó una serie de posteos en los que directamente acusó a Florencia Peña de "ser el gato" del presidente, tal como se desprende de sus tweets y como expresó la actriz, conductora y humorista en un furioso desacargo. Periodistas y actrices de ambos lados de la grieta salieron a bancar a Florencia Peña.

Las expresiones que levantaron la indignación y unieron las aguas son del diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, que expresó en una entrevista televisiva en relación a las visitas: "Y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor... porque la vida privada es la vida privada y la residencia presidencial es la residencia presidencial". A esto se sumaron una serie de Tweets repudiables y durante seis días consecutivos utilizaron el hashtag "la petera del Presidente" para referirse a Florencia Peña.

A raíz de esto la conductora realizó un descargo en el programa que conduce: "Después de 40 años de trabajar. Yo empecé a trabajar a los 7 años. Cumplo 47 en tres meses. ¿Tengo que aclarar que no dependo de nadie? ¿Qué no necesito nada de nada? ¿Qué soy independiente y valiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mi? ¿Por qué me mandan el call center? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos por alguna razón?", siguió su descargo.

Desde Actrices y Periodistas Argentinas emitieron un comunicado tras el furioso descargo que realizo la conductora de Flor de Equipo rechazando las críticas a su visitas a la Quinta de Olivos.

“Nosotras, periodistas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero qué ocurre sistemáticamente”, comienza diciendo el comunicado de ambas organizaciones, y continúa: “Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las fake news", cierra el texto que compartieron luego del explosivo editorial realizado por Florencia en su programa matutino en Telefe rechazando las fuertes críticas a su visita al presidente Alberto Fernández a la Quinta de Olivos en 2020, en la fase más estricta del aislamiento por la pandemia por Covid-19.

A raíz de la publicación, Florencia Peña replicó junto al comunicado: “Si lo que sucedió sirve para despertar conciencias y entender que no podemos permitir que nos ataquen por nuestra condición de mujeres, nuevamente bienvenido el debate. Que este movimiento heterogéneo nos encuentre sororas y unidas. No es por mí, es por todas”, cerró la conductora de Flor de Equipo (Telefe) agradeciendo el apoyo a sus colegas y periodistas, entre otras.