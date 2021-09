Era el mediodía del 16 de junio de 1955 cuando un grupo de militares golpistas decidieron bombardear la casa de gobierno con el objetivo de derrocar al por entonces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón. Varios aviones de la Armada Argentina descargaron sus municiones sobre la Plaza de Mayo. El objetivo era asesinar al General Perón, quien advertido de la situación escasos minutos antes, fue refugiado en el Edificio del Ejército. Sin embargo, durante el ataque, provocando más de trescientos cincuenta muertos civiles. María Rosa Fugazot, tenía en ese entonces 12 años, se dirigía a su escuela junto a una amiga y sobrevivió para contarlo.

Era una niña y ese día había ido a buscar a una amiga que vivía en Balcarce, entre Moreno y Alsina, para tomar el colectivo e ir al colegio como de costumbre, pero se atrasaron unos minutos: "Cuando vamos a cruzar, cae la primera bomba”, recordó.

“Nos tiramos para atrás en la recova de Alem. Pero mi amiga corrió para arriba de la calle y la mamá se fue atrás de ella, así que me dijo: ‘No te muevas de ahí'. Yo me quedé plantada contra la pared. Hasta que un muchacho de la metalúrgica que estaba en Moreno me agarró y me metió adentro”, recordó María Rosa.

“Mi mamá se puso el tapado de piel arriba del pijama y cruzó toda la Plaza de Mayo con las bombas y todo. Se fue hasta el colegio que quedaba en Esmeralda y Sarmiento. Y cuando entró le dijeron: ‘No, María no llegó'. Ahí se quedó muda y estuvo un mes sin poder hablar”, contó la actriz con un nudo en la garganta.

