Jéssica Amicucci volvió a ser tendencia en la red al presentarse en los knockouts de La Voz Argentina (Telefe) para batirse a duelo con Jacinta Sandoval. Cuando Ricardo Montaner eligió a su contrincante, la polémica participante automáticamente quedo afuera del reality musical y los internautas explotaron pero de felicidad.

Es que Jéssica ya había tenido problemas cuando era una de las integrantes del equipo Mau y Ricky y generó un desagradable momento en una competencia en la que cuestionó a su contrincante y no se hizo cargo de los muchos errores que comentió en su interpretación.

Luego apuntó contra la producción del reality. "La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario (...) vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante", expresó Jéssica en el posteo en sus redes sociales spoileando lo que finalmente este martes se vio, su eliminación. En una clara actitud desleal con el equipo de producción.

Cuando el público vio en el reality lo que ella ya había antcipado, explotó de alegría y su nombre fue tendencia. Por su parte, la participante en su cierre agradeció a Montaner, dejando de lado a Mau y Rcky, quienes fueron los primeros que la seleccionaron.

"Y quiero agregar que hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona", agregó. "Quiero felicitar a mi compañera (Esperanza Careri) por su triunfo, a quien admiro. Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos", cerró.