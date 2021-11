Un fan de Metallica creó un inodoro en homenaje al batero de la banda

Guste a quién le guste, no cabe duda que Metallica es una de las bandas de metal más grandes en la historia de la música, pero algunas veces el nivel de fanatismo sobrepasa los límites y puede llevar a hacer las cosas más absurdas.

Por ejemplo, a un fan de la banda, conocido como Prince Midnight, se le ocurrió una forma particular de honrar a Lars Ulrich, el baterista del grupo: creó en su honor un inodoro. Si, leíste bien, hizo un inodoro totalmente funcional que tiene la forma del músico.

Y aunque no quedan dudas de que esto es una forma muy rara de homenajear a alguien, resulta que este inodoro forma parte de su empresa Hellmouth Plumbing Supply, una boutique de equipamiento para baños que se puso en marcha con el diseño y venta de tapas de inodoro con imágenes de portadas de álbumes clásicos de heavy metal.

"No estoy atacando a Lars. Esta es mi forma poco convencional de honrarlo a él ya Metallica. Podría haber pintado un cuadro o haber creado una escultura normal, pero nadie hubiera reparado en ello y ese no es el arte ni la performance que yo hago . La primera banda que me gustó fue Metallica, además de el primer disco que escuché y el primer concierto al que acudí ”, dijo Prince, al portal de rock Loudwire.

Y para demostrar que esto va bien en serio, el inodoro de Lars Ulrich será instalado y se podrá usar el próximo 3 de diciembre en un local de conciertos de Tampa, Florida, donde también se presentará en vivo el creador y su banda de rock.