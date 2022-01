Si hay algo que parece fácil de replicar en el cine es todo lo que concierne a "lo espacial", ya que la mayoría de los mortales que vivimos en el planeta tierra no conocemos al espacio "en persona" y con un poco de colores, planetas y estrellas la sensacion de estar en el espacio ya esta lograda para la mayoria.

Pero la empresa Space Entertainment Enterprise (SEE) parece que no se conforma con una buena imitación y quiere llevar a cabo un paso más allá a las historias en el espacio. Por eso, mientras Tom Cruise y el director Doug Liman se preparan para viajar al espacio para filmar su segunda película juntos después de Edge of Tomorrow, SEE anunció que crearán un estudio de cine espacial para producir películas, series y contenido para streaming directamente en el espacio.

Esto lo llevarán a cabo a bordo del módulo espacial llamado SEE-1, el cual estará acoplado a la estación espacial comercial Axiom Station, la cual primero estará conectado a la Estación espacial internacional pero, con el paso del tiempo, estará en órbita de forma independiente.

Aunque todavía no está claro cuándo viajará Cruise al espacio junto con el director Doug Liman, según SEE su estudio de cine espacial comenzará a funcionar en el año 2024. Actualmene el guión del film se encuentra en desarrollo, y los planes del cineasta, el actor y la compañía de producción es permanecer 8 días a bordo de la estación espacial grabando escenas y maniobras. Como diría la dueña del supermercado chino: ¿Por qué? No hay por qué.