Mientras se mantiene el furor por la serie de Netflix, “Bebé reno”, continúan aparecieron situaciones vinculadas con Fiona Harvey, la mujer que habría inspirado el papel de Martha, la acosadora del protagonista principal interpretado por Richard Gadd.

Ahora Harvey fue acusada de acosar al líder de la oposición del Reino Unido, Keir Starmer, con una avalancha de correos electrónicos ofensivos.

Según informa The Sun, la mujer de 58 años envió a Starmer alrededor de 300 mensajes electrónicos durante un período de ocho meses, en los que lo insultó y atacó a su esposa.

Fiona, que vivía cerca del distrito de Holborn y Saint Pancras, representado por Starmer, utilizó una dirección de correo electrónico oficial para enviar los mensajes, a pesar de que los mandaba desde una computadora de escritorio. Curiosamente, cada uno de los correos electrónicos concluía con la frase "Enviado desde mi iPhone", tal cual aparece en la serie de Netflix.

“Keir, basta de decir mentiras sobre mí. Eres un idiota. Te convertiste en el líder de un partido sin importancia y, a los dos minutos, recibí un correo de la defensoría del pueblo en el que me acusan de racista, ya te denuncié con el comisionado parlamentario para las normas y obvio que no han hecho nada. A partir de ahora te vo y [sic] a denunciar por cualquier cosa. Te haré la vida imposible”, decía uno de los correos electrónicos publicado por The Sun.

Los detalles del acoso de Harvey han generado gran revuelo en el Reino Unido, donde la prensa ha calificado sus acciones como "perturbadoras" y "repugnantes". Starmer, por su parte, no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.

Cómo es “Bebé Reno”

En la serie, Gadd interpreta a un personaje basado en sí mismo que tiene una relación con una mujer joven llamada Martha. La serie ha sido elogiada por su honestidad y humor, pero también ha sido criticada por su representación del acoso sexual.

Gadd dijo que una mujer, presuntamente Harvey, lo acosó durante años y que ella fue la inspiración para el personaje de Martha.

Harvey negó rotundamente las acusaciones de Gadd. En una entrevista con The Guardian, dijo que Gadd le pidió sexo en varias ocasiones y que ella siempre se negó. También dijo que nunca lo acosó ni lo amenazó.

Harvey también ha dicho que ha sido atacada y ha recibido amenazas de muerte desde el lanzamiento de "Baby Reindeer". Ella dice que Gadd y sus fanáticos la han culpado por la representación negativa de Martha en el programa.

Durante el mano a mano con Piers Morgan, negó haber acosado al protagonista. “Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”, dijo, al tiempo que lanzó: “Él me pidió tener sexo”.

Sostuvo que no abusó de Gadd, tal como se muestra en el show, y que tampoco estuvo presa.