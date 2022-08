Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una nueva crisis. Esta vez parece que es en serio, no están mintiendo, el amor se prendió fuego y se terminó. Es que la empresaria y representante le pidió el divorcio según trascendió en un audio filtrado.

En el programa LAM se reveló ese famoso audio en el que Wanda Nara confirmó que vino al país porque se está separando del futbolista del París Saint-Germain. En breve se cumplirá un año del escándalo que protagonizaron y que también involucró a Eugenia "China" Suárez.

"Yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, le dijo Wanda Nara a una de sus empleadas.

No parece haber terceros en discordia ni escándalo en puerta, pero si se viene un divorcio millonario. Hace unos días Wanda publicó un video con una canción de fondo, que pareció una indirecta por su situación sentimental con el delantero del PSG: "Estaba con alguien, pero ya estoy free".