Mientras gana cada vez más adeptos, la serie El encargado disparó una inusitada polémica, que comenzó con un reproche público del gremio aludido contra la producción y su protagonista, el actor Guillermo Francella, al considerar que la ficción resulta injuriante para con quienes ejercen el oficio de atender consorcios de edificio.

Francella respondió, hizo su descargo, y ahora los mal llamados porteros cargaron de nuevo.

“Lo que más me dolió es cómo nos trata y en qué posición nos pone la serie, que afirma que chantajeamos a los propietarios. En mi edificio me miran raro y no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros”, expresó Diego Trejo, titular de Agrupación de Encargados, en parte del comunicado inicial que disparó la polémica.

Tras ello, Francella se refirió a los cuestionamientos en un móvil televisivo: “La única respuesta es que es ficción, todos sabemos que es ficción”, señaló el actor, y aseguró que el objetivo de la serie no es juzgar: “Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”, enfatizó.

Pasaron pocas horas de ese móvil de tv que ya desde esta agrupación de encargados salieron con una nueva respuesta: “Francella nos está cargando, lo escuché, me dio más bronca escucharlo, habló para meter más leña al fuego, debería haberse solidarizado y pedir disculpas, él se tiene que dar cuenta de que esto es nuestro trabajo: qué pasaría si nosotros hiciéramos una serie contando un lado oscuro de él?”, se preguntó. Y también se respondió: “No creo que le guste eso y esto es parecido”, afirmó.

En sus palabras, el titular de Agrupación de Encargados reiteró la exigencia del sector: “Estamos pidiendo que él pida disculpas, nosotros no vamos a una guerra contra nadie. Se tienen que dar cuenta que están hablando sobre un trabajo, cruzó los límites con lo que dijo. No quiero que nos ensucien más, a mí me han llamado compañeros llorando hoy, quebrados totalmente por lo que pasa. No se dan cuenta que pueden dejar a un padre con hijos sin trabajo, eso dio más bronca todavía”, aseguró. Y mostró su enojo con el actor: “Lo tenía allá arriba a Francella y ahora lo tengo bien abajo”.

Realizada por Pegsa, la comedia cuenta con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, pero también con los realizadores Jerónimo Carranza y Diego Bliffeld. El resto del elenco está conformado por los actores Gabriel “Puma” Goity (Matías Zambrano), Darío Barassi (Gabriel), Moro Anghileri (Paola) y Gastón Cocchiarale (Miguel).

La serie sigue la historia de Eliseo (Francella), el encargado de un edificio que, a espaldas del consorcio que lo emplea, hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. El edificio es un universo con una dinámica y normas específicas y Eliseo conoce todas a la perfección. Allí vive, trabaja y absorbe hasta el último detalle de la vida de sus habitantes. Sin embargo, debajo de su apariencia servicial y obsecuente oculta un talento para manipularlos.