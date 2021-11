La actriz Eugenia "la China" Suárez habló tras la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi y aseguró: "No me importa el qué dirán".

"La pasé mal", aseguró la actriz sobre lo sucedido, sin mencionar nunca de manera directa al futbolista y la mediática. ""Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no... El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos", indicó, en una entrevista exclusiva con la plataforma Star+, a cargo de Alejandro Fantino.

"Entendí que siempre se va a hablar. Es el precio de vivir con la libertad con la que vivo. No me importa el qué dirán", dijo La China, y aseveró que "muchas de las cosas no son verdad". "Hay una imagen en los medios de comehombres que no es así", apuntó.

Sobre los dichos por el escándalo por la crisis de Wanda e Icardi, la actriz dijo: “Te llega, evidentemente, por cualquier lado, por más de que vos tomes la decisión de no ver, siempre te llega por algún lado. Pero ya cuando hay tanto ruido es como... siempre le digo a mi entorno, a mis amigos: ‘Bueno, no quiero saber, porque muchas de las cosas tampoco son verdad’".

“¿Qué crees de la monogamia?”, le preguntó Fantino. “Yo creo que no es natural. Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro”, respondió Eugenia.

“¿Hay algo que aprendiste de todo esto?”, preguntó Fantino sobre el final de la conversación. “Sí y lo resolví en privado”, respondió y sonrió durante varios segundos. “No te voy a decir con quién ni qué. Pero lo resolví en privado”, agregó.