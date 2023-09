Después de tres meses de arresto en la DDI de Quilmes, L-Gante recuperó la libertad y comenzó a hablar sobre su vida privada y profesional. Entre los temas que trató el cantante, reveló cuál fue el vínculo que tuvo con Wanda Nara.

“Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, indicó el músico, en el programa Cross Over (Vorterix), y continuó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”.

Al ser consultado si volvió a hablar con la empresaria, L-Gante comentó: “¿Al salir? Sí, piola, mantengo siempre el contacto, re de 10″.

Tras la momentánea separación que había tenido con Mauro Icardi, Wanda se había mostrado en varias oportunidades junto al cantante, pero ninguno de los dos había dado detalles sobre el romance hasta este viernes.