Pese a que Flor Bertotti agotó los 12 shows que realizará para celebrar el vigésimo aniversario de Floricienta, el fenómeno generó algunas críticas entre los acotres que participaron del éxito. La semana pasada, Cris Morena cuestionó el revival y ahora Juan Gil Navarro fue lapidario.

En diálogo con El Nueve, el actor que interpretó a Federico “Don Freezer” Fritzenwalden en la telenovela fue muy parco cuando le preguntaron sobre los recitales que Bertoti brindará en el Arena de Buenos Aires.

“Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, aseguró, y señaló: “Es algo que dejé hace tanto tiempo atrás, me alegra que siga habiendo generaciones tan agradecidas con eso, pero yo ya no tengo nada que ver con eso".

Ante la decepción que generó a los fans, el actor aclaró su postura en un tuit. “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, sostuvo.