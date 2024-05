Emilia Mernes aclaró en un mensaje a través de su cuenta de Instagram los motivos de la cancelación de varios de sus shows recientes. La artista negó los rumores de embarazo y reveló que sufrió una gastroenteritis aguda que la obligó a suspender sus presentaciones.

"Primero quiero pedirles perdón de corazón, porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo. Me sentía fatal", expresó la joven artista.

Además, reveló que su salud se vio afectada por "muchas cuestiones personales" que se sumaron a sus compromisos profesionales.

Asimismo, Mernes aseguró que ya se encuentra recuperada y que está trabajando para reprogramar las fechas de los shows cancelados en Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza. "Ya estoy bien, ya volví con todo", afirmó, y agradeció a sus fans por el apoyo y la preocupación.

Por último, se refirió a los rumores sobre un posible embarazo, desmintiéndolos categóricamente. "No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy", concluyó.