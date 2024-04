Claudio Morgado habló con Guillermo Andino sobre las denuncias de estafa en contra de su mujer, Vanesa Moreno, y aseguró que todo se debió a un problema psiquiátrico que padecería ella: “Tiene una psicosis grave”.

El conductor y ex titular del INADI está en pareja con Vanesa hace cuatro años y, según aseguró, se enteró hace pocos días lo que estaba haciendo su mujer. En las denuncias, varios clientes afirmaron que Vanesa ofrecía artículos electrónicos importados, además de ropa y calzado de importantes marcas deportivas a precios muy económicos. Cobraba el dinero, pero nunca entregaba la mercadería.

“Vendió cosas que no tenía a amigos míos. Mis amigos no sabían que yo no sabía nada, pensaban que yo estaba en el tema. Hacía cosas tremendas, agarraba mi celular y se hacía pasar por mí”, aseguró Morgado.

“Ella no puede manejar plata, tiene un problema psiquiátrico grave. Me subió la presión a un pico de 21. Vino una señora a gritarme que somos unos estafadores y me enteré que dejó un tendal de 15 mil dólares. Esto me mata, me destruye”, agregó el conductor.

Andino le mostró algunos chats en los que se veía cómo él ofrecía los productos, pero Morgado dijo desconocer esos mensajes. “Fui sobreseído en otra causa y con esto va a pasar lo mismo porque no tengo nada que ver en absoluto. Yo no soy estafador”, afirmó.

La información tomó estado público cuando la productora de TV Bárbara García salió a denunciar en redes sociales y luego estuvo en varios programas de televisión hablando al respecto. Según su relato, Morgado también estaría involucrado en las estafas.

La denuncia de Bárbara García

La productora de TV Bárbara García, hermana de Camilo García, utilizó sus redes sociales para denunciar la estafa que sufrió. “Aprovecho este espacio para hacer la denuncia, que en este momento está realizando mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrera. Fui estafada, como en aquel momento las productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío, familiares míos, en un montón de dinero con la supuesta venta", contó la mujer.

“Yo la verdad desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía, era mi compañero de trabajo en Uno más uno tres todos los sábados por Extra TV! Trabajaba digo, porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa. Hace una semana, que vengo esperando a que aparezcan las supuestas compras o el dinero respectivo. Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muy grande la estafa”, afirmó Bárbara, quien confirmó su denuncia en varios programas de televisión, a la espera de poder recuperar el dinero invertido.

(NA)