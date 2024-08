Tamara Pettinato rompió el silencio, este jueves por la noche, luego de que se difundieran dos videos donde se la veía con Alberto Fernández en la Casa Rosada.

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho", comenzó enumerando Tamara Pettinano, en la editorial de su programa “Final Feliz” en Blender. “Hay un sólo villano en esta historia y no soy yo”, apuntó.

"Estas son algunas de las cosas que escuché durante una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada después de grabar una entrevista", explicó la periodista.

Tamara se tomó una semana de descanso y no participó ninguno de los espacios en los que trabaja habitualmente luego de que estallara el escándalo de los videos. "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca".

"El presidente actual, Milei, dijo que era una prostituta y que era parte de una asociación ilícita", recordó Pettinato, y continuó: "Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, me pusieron a mí en tapas de diarios mientras hablaban de esa denuncia. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Acá lo serio y lo importante es esa denuncia que tienen que investigar, tienen que escuchar a la víctima y no tiene nada que ver este video. Esto es sólo un chisme rosa", remarcó la periodista.

Por último, reiteró que no es quien tiene que dar explicaciones y aseguró: "Todas las cosas que nombré en esa lista son mentiras. No tengo nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes. Hay un sólo villano en la historia y no soy yo".