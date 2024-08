Tamara Pettinato rompió el “breve silencio” en el que se refugió este fin de semana tras quedar envuelta en un escándalo político. En medio de una denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, se difundió un video de Tamara en el despacho presidencial de la Casa Rosada bebiendo cerveza y, según lo que muchos entendieron, coqueteando con el ex mandatario. Las imágenes causaron indignación porque se suponía que el encuentro habría ocurrido durante el período de restricciones sanitarias por la pandemia de covid.

“Resulta obvio que conozco al expresidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que me grabaron esas imágenes es falso", comienza diciendo Tamara para luego resaltar: "Me están usando”.

El comunicado lo hizo mediante la red social Instagram, en la que a modo de carrusel compartió una serie de placas con el texto en cuestión. “Las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente luego de realizar una entrevista en casa rosada en el marco de un trabajo documental para la televisión china sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. No había restricciones sanitarias en ese momento”, aclara en un primer momento Tamara.

También se refirió a las versiones que circulan en relación a un trabajo que realizó para el Estado en la conducción de un evento oficial y por el que habría cobrado, según las versiones periodísticas, unos cinco mil dólares. Algo que ella niega contundentemente. “Respecto del trabajo que realicé para la secretaría de comercio de la nación aclara lo siguiente: para esa campaña fui contratada por una productora privada y bajo ningún aspecto cobre el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta liviandad y sin ningún documento que lo pruebe”.

“No me acomodó ni recomendó nadie punto es el único trabajo en relación con el estado que tuve punto duró un solo día en noviembre de 2022. Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el expresidente”, sumó.

Finalmente, sentencia: “Qué ironía. ¿Se defiende a una víctima de violencia de género mediante su revictimización? ¿Se la protege atacando cosificando y denigrando a otra mujer? La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista”.

El comunicado completo