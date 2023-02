La banda irlandesa U2 anunció una serie de conciertos en Las Vegas para el otoño en el Hemisferio Norte para celebrar los 30 años de su disco "Achtung Baby", para los cuales no contará con su baterista Larry Mullen Jr., quien aún se recupera de una intervención quirúrgica en su codo.

Los shows se realizarán en el MSG Sphere, un moderno estadio que se inaugurará en la ocasión, el cual estará dotado de sonido inmersivo, pantallas 360 y diversos efectos que prometen experiencias sensoriales para la audiencia, según anticipó el grupo.

El anuncio fue realizado a través de un corto publicitario emitido durante la transmisión del Superbowl, que actualmente puede verse en esta página web en la que se informarán las novedades sobre las fechas y ventas de tickets.

Los conciertos titulados “U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere” tendrán en la batería al holandés Bram van den Berg en reemplazo de Larry Mullen Jr, por lo que se especula que la eventual gira mundial deberá esperar hasta el 2024 para poder contar con la formación original en su totalidad.

Lo cierto es que esta celebración por los 30 años de "Achtung Baby" significará el regreso a los escenarios de la famosa banda tras sus gira por los 30 años de otro icónico disco, "The Joshua Tree", llevada a cabo entre 2017 y 2019, que pasó en octubre de 2017 por el Estadio Único de La Plata.

"Achtung Baby" fue grabado en Berlín y significó un viraje en el sonido post-punk que hasta entonces había caracterizado al grupo, a partir de un enfoque más moderno.

Producido por Daniel Lanois, el álbum contenía canciones como la balada "One", "Who´s Gonna Ride Your Wild Horses", "Even Real Than The Real Thing" y "The Fly", entre tantos.

Mientras prepara esta celebración, U2 prevé lanzar el próximo 17 de marzo un nuevo disco titulado "Songs of Surrender", con versiones actualizadas de 40 canciones de su catálogo, sobre las cuales estuvo trabajando en los últimos dos años.