El periodista Jorge Rial llegó a Argentina en un avión sanitario luego del infarto que tuvo en Bogotá, Colombia, el pasado 29 de abril y por el que estuvo al borde de la muerte. El periodista fue trasladado al Sanatorio Finochietto donde permanecerá en observación durante algunos días luego de la intervención que le practicaron, con un stent incluido.

Rial llegó en un vuelo que hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21. En ese momento lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el sanatorio mencionado.

Cuando el periodista se sintió mal en Colombia, acudió a un centro de salud de esa ciudad y mientras estaba siendo atendido tuvo otra descompensación cardiaca que lo puso al borde de la muerte. Su médico personal, Guillermo Capuya, viajó al día siguiente a Colombia para seguir de cerca la recuperación del conductor de Argenzuela, quien había sido intervenido en ese momento con la colocación de un stent para poder destaparle sus arterias obstruidas.

“Este fue el campo de batalla durante cinco días”, escribió junto a una fotografía que muestra la cama y la maquinaria de rehabilitación de la Clínica Del Country, donde estuvo internado. “Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry”