Luego del boom de la canción que creó junto a Bizarrap y batió records en visualizaciones en Youtube y en la industria musical, la diva pop indiscutible Shakira habló por primera vez en un programa televisivo español, donde lanzó unas cuantas puntas en torno a sus vivencias personales tras su separación con Gerard Piqué, quien tenía una relación paralela con una joven de la mitad de su edad.

"Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil, también para mis hijos", dijo, y luego enfatizó: “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

Entonces la cantante colombiana en plena cumbre reconoció con humildad: "No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra un modo de compensarte y conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos que me llenan de amor", declara la artista durante la entrevista, hecha en Barcelona.

Reconoció además: “Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, he sido una enamorada del amor y ahora he logrado entender que yo me basto a mí misma hoy en día”.

Sobre la exitosa colaboración con Bizarrap, sobre la que considera que “fue un gran desahogo necesario para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, además aseguró: "Creo que estaría en un lugar distinto si no hubiese tenido esa canción. Entré al estudio de una forma y salí de otra".

Pese al momento convulso que está atravesando, Shakira se mostró estóica: “Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que muestre qué más hay”.

Al infierno a las no sororas

En esta primera reaparición televisiva la ganadora del Grammy Latino a Mejor Canción no dio nombres, pero en un momento de la entrevista dio un potente mensaje del que se hicieron eco varios medios de comunicación: “Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras”.

Esto lo dijo dejando un manto de misterio sobre a quién iba dirigido el mensaje, aunque el contexto en que fue dicho, en que habló sobre su vida de separada, se podría pensar que fue dedicado a Clara Chía, la pareja de su ex marido Gerárd Piqué.