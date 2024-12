El último recital de la gira “Got back”, en Londres, tuvo un encuentro histórico que quedará en los corazones de todos los fanáticos de los Beatles: Paul McCartney invitó a su ex compañero Ringo Starr al escenario para tocar la batería en dos grandes tema, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Helter Skelter”.

Esta fue la primera vez que los viejos amigos tocaron juntos en cinco años, después de hacerlo en 2015 durante la ceremonia de inclusión de Ringo en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y en 2019 en la gira 'Freshen Up' de Macca.

La última vez que Starr y McCartney formaron equipo fue en 2023, cuando ambos trabajaron conjuntamente en 'Now and Then', la 'nueva' canción oficial de los Beatles, creada a partir de grabaciones hechas tanto por Lennon como por Harrison y con la ayuda de la inteligencia artificial.

Además de Ringo, la estrella de los Rolling Stones, Ronnie Wood, subió al escenario para tocar “Get Back”.