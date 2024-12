Dalma Maradona, hija del astro futbolístico Diego Armando Maradona, volvió a apuntar contra el abogado Matías Morla y su socio, Víctor Stinfale, por la muerte de su padre, en una reciente entrevista con el medio Cenital.

“Toda la gente que está involucrada en su muerte, yo nunca tuve vínculo. Y eso es algo que casi toda la gente de su entorno no puede decir. O arreglaban para darle una plata, o se sacaron una foto, o no sé qué”, comenzó diciendo la hija del 10.

En su relato, Dalma contó cómo fue el primer encuentro que tuvo con los abogados que acompañaron a Diego durante sus últimos años de vida y cómo desde entonces, no confió en ellos.

“Mi hermana, mi mamá y yo teníamos muy claro quiénes eran esas personas desde un principio porque el primer vínculo que ellos tienen con nosotros, tanto Stinfale como Morla, vienen a la casa de mi hermana en Tigre a decirnos ‘Che, si nos dan una mano para poder manejar a Diego, ustedes se llevan una cometa’. Y nosotras decimos, ¿qué? No, te equivocaste de casa, te equivocaste de persona, te equivocaste de lugar”, relató.

Según la actriz, desde aquella vez que se negaron a “ayudarlos”, Morla y Stinfale les “hicieron la cruz” e imposibilitaron las visitas a su padre.

“Como lo sacamos cagando, literalmente, ahí fue la cruz y por eso después pasó todo lo que pasó y siempre la culpa era nuestra. Porque ellos, de alguna manera, pudieron llegar igual y después las que se quedaban afuera, lo digo en el sentido de no poder verlo a él, de los negocios, imagínate que me importaba poco y nada, pero sí de no poder verlo a él”, siguió.

Luego se refirió indirectamente a Matías Morla, quien se radicó en Italia desde 2022, y se diferenció de él ante la causa de su padre.

“Yo vivo acá, yo salgo a la calle, yo llevo a mis hijas al colegio, yo vuelvo, la gente se acerca a sacarse una foto, una palabra de amor, de cariño. Yo vivo acá. La otra persona vive en otro país. Ya no puede vivir acá”, explicó.

“Entiendo que su odio hacia nosotras es por eso, y yo te digo, sí. Si yo me encargué de eso, y bueno, yo dije lo que yo pensaba. Digo, no hay audios míos tratándole a mi papá como una mierda. O sea, él tiene la AFIP perfecta y mi papá debe AFIP que todavía la seguimos pagando”, reveló.

Dalma contó que prefiere no nombrarlo porque después él podría iniciar acciones legales contra ella: “Pero yo se lo dije, a mí me tenés que matar porque yo voy a seguir hablando y diciendo lo que yo quiera decir mientras sea la verdad”, expresó.

