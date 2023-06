El doctor Aníbal Lotocki rompió el silencio luego de conocerse el cuadro grave que padece la modelo Silvina Luna a quien le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda.

“Los pacientes saben que no soy cirujano plástico”, aseguró al comienzo de la charla con Nelson Castro y Dominique Metzger en El Trece. Luego sostuvo que no tiene responsabilidad en el cuadro que atraviesa la ex Gran Hermano y lanzó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

“En 2016 el cuerpo médico forense determinó que el procedimiento que le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal”, se defendió.

“He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó el médico en el estudio de televisión de El Trece.